Abandonné par Renault, le site des Fonderies du Poitou va revivre grâce à l’hydrogène

Après un long feuilleton judiciaire avec Renault qui avait conduit à une liquidation en 2022, les Fonderies du Poitou vont renaître de leurs cendres grâce à un projet d’économie circulaire et de production d’hydrogène vert. Le site d’Ingrandes sera exploité par un consortium français composé de Lhyfe et TSE.

Après un douloureux épisode judiciaire, les Fonderies du Poitou, longtemps spécialisées dans les éléments pour moteurs thermiques (carters, culasses…), avaient été liquidées et fermées, plusieurs dossiers de repreneurs n’ayant pas abouti. Le dossier avait été largement médiatisé dans la mesure où le client des fonderies n’était autre que Renault et que le sujet de la réindustrialisation de la France était très politique.

Lhyfe pour l’hydrogène vert et TSE pour le parc photovoltaïque

Un an après la fermeture du site, le tribunal de commerce de Paris vient d’annoncer que le site des Fonderies d’Ingrandes-sur-Vienne est repris par un consortium français composé par les sociétés Lhyfe et TSE. Le site s’étend sur 43 hectares avec 40 000 m² de bâtiments. Par ailleurs, le Centre d’enfouissement technique d’Oyré, de 35 hectares, est repris par TSE qui va le convertir à la production d’énergie solaire (45 GWh). Une victoire pour la Région Nouvelle-Aquitaine et les collectivités locales, très investies sur ce dossier, comme le souligne Alain Rousset, qui compte obtenir des financements via France 2030.

Objectif : décarboner l’industrie et la mobilité

« Le projet conjoint de Lhyfe et TSE pour le site des Fonderies d’Ingrandes est particulièrement ambitieux. Il consiste d’abord à démanteler les infrastructures existantes et à dépolluer le site pour le rendre conforme au processus d’industrialisation grâce au Fonds vert et ensuite à bâtir les fondations d’un véritable parc industriel écologique où les entreprises travailleront en synergie », explique Ghislain Robert, directeur commercial France de Lhyfe.

Lhyfe va produire sur le site de l’hydrogène vert et renouvelable, son expertise visant la décarbonation de pans entiers de l’industrie et de la mobilité. Cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris, Lhyfe est déjà implantée dans onze pays européens.

Lhyfe a déjà travaillé avec Hyundai sur la mobilité hydrogène, à l'image de ce SUV Nexo.

Lhyfe et TSE veulent créer un hub vert incluant des acteurs des bio-carburants

A terme, il s’agit de mettre en place un hub énergétique vert, ancré dans les principes de l'économie circulaire. Un industriel prévoit ainsi d’y créer plateforme logistique de 20 000 m² et plusieurs entreprises spécialisées dans les bio-carburants projettent de s’y emplanter. Entre 250 et 300 emplois pourraient voir le jour autour de ces différents projets.