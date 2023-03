ABB E-mobility s’implique sur le projet européen NextETRUCK

Dans le cadre de ce projet, ABB E-mobility, leader mondial des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, coordonnera la gestion de la charge, en apportant des solutions qui optimiseront les processus de charge pour une meilleure intégration dans les opérations des véhicules électriques à moindre coût.

Rappelons que le projet NextETRUCK développe de nouveaux concepts technologiques pour les camions de transport régionnale de marchandises avec une augmentation d'au moins 10 % de l'efficacité énergétique par rapport aux véhicules électriques haut de gamme de référence existants.

Frank Muehlon, pdg d'ABB E-mobility, déclare : « Nous sommes fiers d'être responsables, au sein du consortium, de ce projet novateur dans les domaines de la gestion et du contrôle de la charge, deux domaines cruciaux pour la gestion durable et économique des flottes de véhicules électriques. »

Adina Vălean, commissaire européenne chargée des transports, ajoute : « Le secteur des transports est sous pression pour réduire les émissions et le temps presse : L'objectif du European Green Deal est de réduire les émissions du secteur des transports de 90 % d'ici 2050. Notre stratégie pour une mobilité durable et intelligente indique clairement que la réalisation de cet objectif nécessitera une plus grande efficacité opérationnelle. »