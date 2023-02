ABB E-mobility se prépare à entrer en Bourse

Depuis le début de l’année, ABB E-mobility a considérablement intensifié ses activités en actant un certain nombre d’acquisitions telles In-Charge, Chargelab ou Numocity. Des investissements auxquels s’ajoutent l’ouverture d’un nouveau site de production en Italie, une expansion accrue aux États-Unis ainsi que la conclusion de deux tours de table.

Un solide trousseau pour soutenir l’IPO

La première, en novembre 2022, s’élevait à environ 200 millions d’euros d’actions et découlait de la signature d’un placement privé incluant la participation du fonds d’actions stratégique à long terme d’Interogo Holding et du gestionnaire de patrimoine suisse Moyreal Holding AG. La seconde, s’appuyant sur quatre autres investisseurs (le fonds pour le climat de General Atlantic BeyondNetZero, le fonds souverain de Singapour GIC, la société d’investissement Just Climate et Porsche Automobil Holding SE) a, quant à elle, permis de lever 325 millions d’euros.

« Avoir de nouveaux coactionnaires d’ABB E-mobility est une reconnaissance de l’offre client de premier plan de l’entreprise et de sa place sur le marché », a fait valoir Björn Rosengren, P-DG d’ABB. Par conséquent, cette levée de fonds d’un montant de plus de 500 millions d’euros apparaît comme une garantie préalable à l’introduction en Bourse, qui devrait intervenir avant la fin du mois de février. Le groupe ABB reste, de son côté, « un partenaire engagé au sein d’ABB E-mobility avec une participation majoritaire », assure la société dans un communiqué.

Salve de nominations au conseil d’administration

Parallèlement à cette imminente cotation, ABB E-mobility a remanié son conseil d’administration, visant à « gouverner la division dans l’esprit d’une société indépendante flexible et dynamique. » Autour du président Michael Halbherr et un trio représentants ABB – à savoir Morten Wierod (président de la Business Area Electrification), Carolina Granat (directrice des ressources humaines) et Andreas Wenzel (responsable de la stratégie et des fusions-acquisitions) –, trois autres membres indépendants intègrent l’organisation : Håkan Samuelsson, Annette Köhler et Peter Molengraaf. Tout comme Richard Silén, directeur général de IH Long-Term Equity Advisors AB, également promu au conseil d’administration.