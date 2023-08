ABB et Northvolt oeuvrent ensemble pour le recyclage de batteries

D’ici à 2030, Northvolt prévoit de réduire l'empreinte carbone de ses batteries à 10 kg d'équivalent CO2 par kilowattheure (kWh) contre une référence industrielle de 98 kg d'équivalent CO2 par kilowattheure actuellement. Pour atteindre cette ambition, l’entreprise suédoise intensifie sa collaboration avec ABB. Depuis 2017, ABB livre en effet des équipements d'électrification et d'automatisation clés pour alimenter la gigafactory Northvolt Ett de batteries lithium-ion en Suède.

Désormais, ABB gérera donc l'électrification des processus pour alimenter la plus grande installation de recyclage de batteries au monde, en cours de création par Northvolt à Skellefteå dans le nord de la Suède : Revolt Ett.

Anticiper les besoins futurs liés à la croissance des VE

Si les détails financiers de ce projet d’envergure n’ont pas été divulgués, la commande a été enregistrée au premier trimestre 2023 mais annoncée seulement cet été. « Il s’agit de la première commande d’ABB dans le segment stratégiquement important du recyclage des batteries », note d’ailleurs Staffan Södergård, responsable de l’unité commerciale, fabrication de batteries, industries de transformation d’ABB. Il faut dire que la demande de batteries devrait être multipliée par 14 d'ici 2030 en raison de l'adoption des véhicules électriques, selon les chiffres du Forum économique mondial.

Procurant au site de recyclage Revolt Ett des appareillages de commutation et des variateurs de vitesse, ABB lui permettra d’économiser de l'énergie et de réduire les opérations de maintenance. De quoi assurer le traitement, à terme, de 125 000 tonnes de batteries en fin de vie chaque année mais aussi de déchets de production de batteries. Pour cause : « les batteries sont une technologie essentielle dans la transition énergétique mais il est essentiel que nous trouvions des solutions pour recycler les batteries et garantir un approvisionnement fiable et durable en minéraux essentiels. Cette nouvelle installation Revolt Ett nous aidera à atteindre ces deux objectifs » avance Emma Nehrenheim, directrice de l'environnement chez Northvolt.

ABB se rapproche aussi de Pratexo sur le plan de l’intelligence artificielle

Dans le même temps, ABB s’est allié au spécialiste de systèmes informatiques évolutifs conçus pour des organisations telles que PayPal et la NASA, Pratexo. Ensemble, le duo a co-développé des solutions visant à améliorer la sécurité, l'autonomie et la résilience des réseaux électriques décentralisés. Ce partenariat stratégique noué par ABB implique ainsi un investissement minoritaire dans Pratexo par l’intermédiaire de l’unité de capital-risque ABB Technology Ventures (ATV) – le sixième en 2023.

La plate-forme technologique de Pratexo, prenant en charge les initiatives IoT et d'intelligence artificielle, garantit quant à elle la mise en place rapide de systèmes capables de traiter d’énormes quantités de données et d’exécuter des analyses en temps réel. De quoi « accélérer le développement de technologies logicielles permettant aux clients d’ABB d’effectuer une analyse causale en temps réel des défauts électriques, permettant ainsi d’améliorer les opérations » affirme Mads Moeller, responsable d'ABB Technology Ventures for Electrification.