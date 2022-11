Abonnement automobile : Citroën devient la première marque de Stellantis à se lancer

Nouvelle manière de « consommer de la mobilité », l'abonnement automobile débarque parmi les offres du constructeur français Citroën. Une proposition à laquelle sont éligibles trois modèles de la gamme avec une variété d'énergies, une durée d'engagement et un kilométrage mensuel variables.

Crédit, location longue durée (LLD), location avec option d’achat (LOA), etc. Les modes de financement automobile évoluent. La dernière possibilité en date étant l’abonnement automobile. Une formule popularisée par Lynk&Co – qui en a fait sa marque de fabrique – et qui s’est depuis développée chez Hyundai, Fiat sur la 500 électrique, Suzuki ou encore Volkswagen sur le SUV-coupé Taigo.

Au sein de la galaxie Stellantis, et plus globalement parmi les constructeurs français, Citroën ouvre le bal avec sa nouvelle offre « Citroën on Demand ». Disponible depuis le 22 novembre cette formule – proposée en partenariat avec Free2Move, la marque mobilité de Stellantis – à destination des clients particuliers comme des clients BtoB est proposée sur le quadricycle électrique Ami, la citadine C3 ainsi que la compte électrique ë-C4.

Livraison à domicile ou sur site

Accessible en ligne via un site web dédiée, la proposition « Citroën on Demand » est entièrement paramétrable par le client. Ce dernier choisit sa période d’engagement (1 à 12 mois), son kilométrage mensuel (850 à 2 350 km) ainsi que les éventuelles options auxquelles il souhaite souscrire, comme le contrat d'assurance par exemple.

« "Citroën on Demand" vient enrichit le programme Citroën Citizen Services avec une offre de location transparente et en toute liberté pour répondre aux besoins de nos clients particuliers ou professionnels lorsqu’ils recherchent un véhicule disponible rapidement pour une durée flexible, quelle que soit leur localisation en France. C’est l’exemple même de la mobilité zen que Citroën imagine pour ses clients », s’enthousiasme Laurent Barria, directeur marketing et communication Citroën.