Abonnement automobile : Fliit livre sa millième voiture

Start-up créée en 2019 par Charles Viriot, Fliit a débuté en France en exploitant sa propre marque Alterwego . « L’idée de départ était d’apporter au client final une solution économique et facile de location de voitures , rappelle Charles Viriot, CEO de Fliit. Pour cela, nous avons créé un parcours 100 % digital en travaillant sur des véhicules d’occasion récents toutes marques et en construisant un outil de gestion performant ».

« L’incertitude économique et la crise nous imposent de rester flexibles, ajoute Guy Nelson, directeur des opérations chez Fliit. Les contraintes qui pèsent sur l’automobiliste et le choix difficile d’une motorisation favorisent une période d’engagement courte qui est de douze mois en moyenne chez nous ».

Fliit opère de deux façons différentes. La start-up intervient, d'une part, sous sa marque propre Alterwego à destination du grand public en BtoC et auprès des PME également qui représentent aujourd’hui 30 % des souscriptions. La start-up noue, d'autre part, des partenariats avec les groupes de distribution et les professionnels de l’automobile auxquels Fliit apporte son savoir-faire au niveau de l’abonnement en proposant une solution sur mesure .

Intervention en marque blanche

Cela se traduit par la création d’un site aux couleurs du distributeur dans un délai d’un mois, la gestion de la relation client des abonnés et la gestion de la flotte avec le partenaire financier. Au bilan, après un an d’existence, Fliit a enregistré un total de 1 200 voitures mises à la route. Ce qui en fait le premier intervenant de l’abonnement en France .

Au niveau des partenariats scellés avec CarGo et Aramis , la start-up opère directement les sites CarGo Connect et Aramis Flex en marque blanche et reverse une partie des revenus d’abonnement aux partenaires.

« Ce modèle est rentable, ajoute Charles Viriot. Il permet aux distributeurs de mieux rentabiliser un bien de plus en plus rare qu’est le véhicule d’occasion. Et de créer une base de clientèle nouvelle et très fidèle indépendamment du constructeur ».