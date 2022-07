Accélération des défaillances d’entreprises

Avec 9 826 procédures collectives ouvertes entre le 1er avril et le 30 juin (dont 7 212 liquidations), le niveau des défaillances des entreprises augmente de 49 % par rapport au 2eme trimestre 2021, après avoir atteint +35 % au 1er trimestre.

La hausse s’accélère. Sur 12 mois glissés, on enregistre une augmentation générale de 15 % pour 34 200 jugements. Avec 800 entreprises qui tombent en défaut chaque semaine, les courbes laissent présager un total de 37 000 défauts sur l’année 2022.

« Les chiffres de fin 2021 et du premier trimestre 2022 démontraient un retour à la réalité sur le front des défaillances. Depuis février, la tendance à la hausse s’accélère nettement avec une augmentation mensuelle moyenne de 45 %. Nous approchons désormais des niveaux observés en 2019 » observe Thierry Millon, directeur des études Altares.

Pour ce qui concerne le secteur du commerce et de la réparation de véhicules, Altares enregistre 410 défaillances sur second trimestre (dont 307 liquidations), soit 32 % de plus à la même période l’an dernier (311). On comptait 472 procédures au premier trimestre 2022.