Accidents : Waze imagine une nouvelle alerte

Ayant déjà intégré les restrictions Crit’Air et le signalement des passages à niveaux, Waze amplifie son offre d’info-trafic par une nouvelle option visant à prévenir les accidents. La fameuse application de navigation – désormais présente dans le système multimédia de Renault – teste en effet la prévention des conducteurs lorsqu’ils prennent des routes dangereuses.

Les statistiques au service de la sécurité

En plus d’indiquer l’itinéraire GPS le plus adéquat, la présence de contrôles de vitesse, d’embouteillages ou d’anomalies sur la voie, Waze avise désormais les conducteurs empruntant des axes où se sont produits le plus d’accidents. Pour mieux les identifier, ceux-ci se voient alors colorés en rouge, mais dans une nuance différente de celle utilisée pour mettre en évidence les bouchons de circulation.

Basée sur les données de sécurité routière récoltées par l’algorithme de Waze, cette fonctionnalité référençant donc les occurrences et l’historique des accidents de la route n’est, pour l’heure, disponible que pour la version bêta de l’application. Néanmoins, en anticipant la vigilance des usagers à l’approche de portions ou de tronçons potentiellement dangereux, l’adoption de cette énième mais importante mise en garde pourrait contribuer à sauver des vies.