Acoat Selected accompagne la digitalisation de ses adhérents

L'enseigne Acoat Selected a choisi Midrange Group et son initiative « Mon garage digital » pour apporter son aide aux carrossiers de son réseau dans la mise en place de nouveaux outils digitaux. Midrange Group propose trois modules de formation en visioconférence, avec pour objectif de guider les adhérents dans le développement de leur activité, tout en répondant aux besoins des consommateurs. « La digitalisation est plus que jamais au cœur de notre secteur d’activité. Les comportements et les attentes des consommateurs évoluent. Grâce à une meilleure maîtrise des réseaux sociaux et du Web, les carrossiers vont pouvoir valoriser davantage leur savoir-faire. Notre accompagnement en matière de transformation numérique permettra aux adhérents du réseau Acoat Selected d’être plus visibles, de renforcer leur notoriété, et ainsi, de poursuivre le développement de leurs activités », explique Bruno Pourret, responsable du réseau Acoat Selected en France.

Cet accompagnement, entièrement pris en charge par BpiFrance, comporte trois étapes : diagnostiquer les besoins de l'entreprise et évaluer sa maturité digitale ; tester et être formé aux nouvelles méthodes de communication digitale et, enfin, construire une feuille de route opérationnelle. Ensuite, l'adhérent est coaché individuellement et bénéficie d'une plateforme métier et d'une documentation afin de démarrer et piloter la mise en œuvre de la digitalisation de son activité.