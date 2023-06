Acorus adopte les deux-roues électriques de Cake

Depuis plus de 20 ans, cette ETI française qui entretient, rénove et réhabilite les actifs immobiliers s’inscrit dans une démarche environnementale en vue de minimiser l’impact de ses chantiers. Fort de 1 600 collaborateurs et de 265 millions d'euros de chiffre d'affaires enregistré en 2022, Acorus n’hésite pas à mettre en place des solutions de mobilités inédites ou à tester de nouveaux modes d'organisation de sa logistique. Pour cause, « chaque jour, notre flotte de 900 véhicules parcourt 1,5 fois le tour de la Terre et le carburant représente 95 % de nos dépenses énergétiques et près de 10 % de nos émissions carbone », avance Michael Goncalves, directeur de la flotte automobile et des services généraux d’Acorus.

Afin de réduire l’impact énergétique de l’entreprise et garantir à ses techniciens les meilleures conditions de circulation dans Paris – que les ZFE, les embouteillages et les prix du stationnement rendent de plus en plus complexes –, le groupe vient donc de lancer un projet d'expérimentation de mobilité douce et avec l’inauguration d’une plateforme d’interventions de 200 m2 située à Montrouge, à proximité de nombreux immeubles dans lesquels Acorus œuvre pour le compte de bailleurs sociaux tels Paris Habitat ou RIVP.

Repenser son secteur d’activité avec l'usage du deux-roues

Composé d’une zone où stocker le matériel utilisé, d’un espace de tri des déchets, d’un parking et d’une salle de repos, ce hub innovant sert également de point d'accueil pour les quatre experts participant à cet essai (deux plombiers, un menuisier et un électricien). Ces derniers peuvent alors y échanger leur véhicule contre une moto électrique du constructeur suédois Cake pour partir en intervention dans les environs.

Pourvues de caisses permettant de charger les outils nécessaires aux chantiers, ces engins doivent assurer un gain de temps et donc de productivité aux équipes d’Acorus, tout en préservant leur sécurité. Bref, c’est « une opportunité de réinventer notre métier et [...] nous espérons que cette approche novatrice permettra d'améliorer le confort et l'intérêt du travail de nos collaborateurs », note Philippe Benquet, président du groupe Acorus.