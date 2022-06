Actia réaffirme ses ambitions d’acteur majeur dans le diagnostic électronique

Sans doute possible, Actia va poursuivre la commercialisation de Multi-Diag et toute sa gamme de produits et de services liés au diagnostic électronique auprès de ses clients ainsi que de tous les professionnels de la maintenance et de la réparation. Sous réserve de l’issu des négociations en cours entre les deux entreprises, les équipes de Base pourraient intervenir en soutien d’Actia sur le terrain.

Avec toute la légitimité que lui accorde sa position de pionnier du diagnostic véhicule en Europe, Actia prépare le diagnostic futur et son positionnement complémentaire comme équipementier de rang 1 en architectures et systèmes électroniques embarqués.

Pascal Laigo, directeur du département gestion de la vie du véhicule au sein d’Actia en dévoilant la feuille de route de l’entreprise précise « Avec le déploiement de nouvelles architectures véhicules dotées de super calculateurs, nous pensons que l’accès à la donnée va changer, ouvrant de nouvelles possibilités de diagnostic embarqué ou d’autodiagnostic ». Ces nouvelles possibilités sont autant d’opportunités pour l’ensemble de la profession, tant pour les constructeurs que pour les réseaux de réparateurs multimarques. Avec le récent lancement de son offre PRP-Diag, le spécialiste prouve que les évolutions du diagnostic sont des défis que les constructeurs et les réseaux peuvent relever ensemble. C’est en tout cas l’ambition d’Actia pour « continuer à écrire l’histoire du diagnostic automobile » conclut le responsable.