Actia se sépare de ses divisions Automotive et Power

En 2021, Actia Group a généré 462,9 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit une croissance de 5,5 %. L'année a été marquée par plusieurs crises qui ont entraîné des tensions sur le marché des composants générant un retard de production évalué à 28 millions d'euros (au 31 décembre) et des commandes non parvenues/non traitées estimées à plus de 70 millions d'euros. De plus, la pénurie des composants a freiné le niveau d'activité. Cependant, la dynamique commerciale est demeurée soutenue. Par ailleurs, Actia a poursuivi sa stratégie R&D et a ainsi préparé l'accélération de la croissance, la structuration de son organisation et le renforcement de ses compétences.

Deux opérations de cession

La division Automotive a été la plus touchée. Elle enregistre un chiffre d'affaires de 399,5 millions d'euros et une croissance de 2 %. Actia confirme son intention de concentrer ses ressources sur l'électronique embarquée au service de la mobilité et de la gestion de l'énergie. « Ces projets s’inscrivent dans une double perspective : d’une part, des rapprochements industriels qui permettent à nos équipes de se tourner résolument vers un avenir fédérateur, riche en perspectives, avec des moyens bien supérieurs à ceux qu’Actia pouvaient mettre en œuvre et, d’autre part, dans la volonté du groupe, de renforcer son positionnement dans l’électronique au service de la mobilité et de relever les nombreux défis associés à une électronique connectée, apte à accueillir les fonctions d’intelligence artificielle tout en assurant les contraintes de sûreté et de cybersécurité propre à un monde digitalisé », commente Jean-Louis Pech, P-DG d'Actia Group. Le groupe est ainsi en train de mener deux opérations de cession :

La cession de l'activité Contrôle technique & équipements de garage (115 salariés et un chiffre d'affaires de 21 millions d'euros) au groupe BASE : la marque Muller est ainsi transférée au groupe BASE. Cette cession comprend également le site de Chartres et 30 % des titres de la filiale Actia Cz (République tchèque), spécialiste des analyseurs de gaz ;

La cession de la division Power (200 salariés et un chiffre d'affaires de 22,3 millions d'euros) à Plastic Omnium : la division Actia Power, dont la structuration s'est finalisée le 31 décembre 2021 et qui est spécialisée dans l'électrification des véhicules, va ainsi poursuivre son développement au sein de Plastic Omnium. Le processus devrait aboutir au cours du second trimestre.

De son côté, Actia entend concentrer ses investissements sur une électronique embarquée au service de la mobilité et de la gestion de l’énergie. Cette stratégie devrait permettre de réduire l'endettement du groupe d'environ 70 millions d'euros. De manière plus globale, Actia Group a pour ambition d'atteindre plus de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici à quatre ans. Pour 2022, le groupe affiche un carnet de commandes important laissant présager d'une bonne dynamique de croissance, néanmoins soumise aux tensions sur le marché des composants.