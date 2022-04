Actiglass : la mobilité à 360°

Le réseau est fondé en 2004 par Alain Custey, qui est à l’époque à la tête de trois carrosseries en Île-de-France. Il juge alors l’activité vitrage trop encombrante dans ses ateliers et décide de la désolidariser de façon mobile. Entre 2004 et 2013, Alain Custey s’emploie au développement de l’enseigne en Île-de-France et la présente auprès des mutuelles et des compagnies d’assurances, séduites par le concept. Ce dernier permet en effet d’optimiser les coûts de réparation et leur facturation, sans éprouver la qualité de service. En 2013, Jean-Marie Meyer (ex Mondial Pare-Brise) rejoint l’aventure et s’associe au déploiement national d’Actiglass sous forme de concessions. L’actuel directeur général, Frédéric Fourgous, arrive en 2018 alors que l’enseigne compte une vingtaine de concessions. Il poursuit son expansion et la structure à l’échelle nationale avec une équipe dédiée. Progressivement, Actiglass, majoritairement implantée en Île-de-France et dans tout le Nord-Pas-de-Calais, s’accroit. Mais comme l’indique Frédéric Fourgous, les valeurs restent inchangées : « La vocation première du réseau est de faire réussir les entrepreneurs dans le métier. » En « réels artisans du vitrage », les spécialistes du vitrage qui rejoignent Actiglass ont le souhait de devenir indépendant et ont en moyenne 9 ans d’expérience. Ils débutent dans le réseau par un investissement initial de 25 000 euros, comprenant le droit d’entrée, le véhicule (aux dimensions d’un Renault Trafic et pour lequel l’entrepreneur bénéficie d’accord constructeurs et de loueurs longue durée) et son équipement. Le nouveau concessionnaire peut ainsi démarrer son activité avec des charges fixes faibles, qui comprend également le reversement de 5% du chiffre d’affaires perçu. Selon l’importance de leur activité, des contrats de concessionnaires ou d’agents sont passés entre Actiglass et les professionnels ambulants.

Accompagnement et services

Actiglass accompagne les candidats dans la réflexion du projet, de sa mise en place et soutient ensuite le dirigeant dans l’exploitation quotidienne de son affaire, à travers par exemple des études de marché, des financements, des conseils ou encore des audits. L’enseigne donne accès à ses adhérents aux principaux fournisseurs et distributeurs dans les domaines du verre, de l’outillage, de l’impression, etc. Les livraisons ont lieu deux fois par jour, en flux tendu afin de limiter les problèmes de stockage. Les concessions ont, pour les plus grandes, une base arrière qui leur sert de repli, et les plus petites peuvent louer un box. Ces bases arrière peuvent également permettre aux réparateurs d’effectuer des calibrations lorsque le sol de l’endroit de l’intervention ne convient pas. Ainsi, contrairement à ses concurrentes, l’enseigne se compose essentiellement d’ateliers mobiles, avec une flotte de véhicules intervenant sur site (à domicile ou sur le lieu de travail), associés à une plateforme téléphonique. Sa spécificité mobile permet d’alléger les frais fixes de chaque opérateur pour réduire le coût moyen de leur intervention. De plus, Actiglass bénéficie des agréments de la quasi-totalité des assureurs, et l’ensemble des courtiers attachés aux flottes.

Un autre axe majeur de l’accompagnement d’Actiglass est la formation. Les réparateurs sont friands (et en demande) en matière d’Adas et d’habilitation pour les véhicules électriques adaptée à la spécificité du vitrage. Le directeur général d’Actiglass commente : « Le graal étant d’être agréé par Tesla ». Par ailleurs, l’enseigne accompagne ses concessionnaires et agents via aidé par deux animateurs réseaux et les aide dans la gestion de leur entreprise. Actiglass fournit également un outil informatique interne qui permet aux professionnels de gérer leurs rendez-vous via un outil agenda. En 2021, Actiglass a lancé la refonte de sa charte graphique et son interface grand public est de son côté en cours de refonte. Frédéric Fourgous souligne « le digital est très important dans une activité mobile ». Actiglass organise aussi deux réunions régionales et une convention avec tout le réseau par an. Aujourd’hui, l’enseigne compte trente concessions et couvre 79 départements métropolitains. Une concession comprend entre un et sept véhicules et opère sur une moyenne de quatre départements.

L’itinérance a le vent en poupe

Pendant la crise, les ateliers mobiles ont gagné en notoriété grâce à leur service à domicile ou sur le lieu de travail, ce qui permet aux automobilistes d’éviter de se déplacer en temps de pandémie. Egalement plébiscité par les assureurs, les professionnels mobiles du réseau ont vu leur croissance progresser entre 20 et 30% pendant la période.

En 2022, Actiglass compte bien surfer sur ce succès et annonce des perspectives de déploiement à l’échelle nationale et sur d’autres marchés, comme celui des véhicules industriels afin de devenir un acteur 360°. L’objectif est par ailleurs d’aller chercher plus de clients, plus de véhicules particuliers et parmi les flottes d’entreprises, notamment grâce aux assureurs et en répondant aux appels d’offre. Pour le moment Actiglass demeure l’un des plus petits réseaux (il reste encore au réseau cinq ou six concessions pour compléter son maillage de manière optimale) et estime ainsi avoir un fort potentiel de croissance.