Activité en hausse chez les mécaniciens comme chez les carrossiers

Depuis le début de l’année, les chiffres d’activité sont en hausse de 5,2% en mécanique et de 16,7% en carrosserie par rapport à 2021. Lorsque le baromètre ne comprend que les chiffres de la main d’œuvre, l’augmentation est de 1% en mécanique et de 11,8% en carrosserie. Selon Mobilians et Solware, ces augmentations sont notamment dues à l’inflation du prix des pièces ( respectivement de +7,1% en mécanique et +20,3% en carrosserie).

L’activité des deux dernières années n’a pas encore retrouvé ses performances de l’année 2019. Ainsi, la main d’œuvre en activité mécanique accuse un recul de 1,7% (pour un global de +2,3%) et une main d’œuvre en carrosserie qui atteint les 5,6% (pour un global de 9,5%) sur une activité cinq fois moindre, qui ne compense pas l’augmentation de tous les intrants, comme le confirme l’étude de SRA de mai dernier. Enfin, toujours selon le baromètre, la variation globale des deux activités, réunies et pièces et main d’œuvre confondues, enregistre +6,7% par rapport à 2021 et +3,4% par rapport à 2019.