Actua Formation allié de BPCE Car Lease pour l'éco-conduite

L’entreprise dispensant des formations et le groupe spécialiste de la location longue durée viennent d’annoncer leur partenariat en vue de promouvoir l'éco-conduite auprès des clients professionnels ainsi que des sociétés des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne.

L’éco-conduite apporte de nombreux avantages en termes de sécurité et d’économies aux parcs automobiles de plus en plus vigilants vis-à-vis de leur empreinte carbone. Par conséquent, cette pratique permettant d’anticiper sa consommation de carburant en adoptant un comportement routier souple séduit de plus en plus de flottes. Expert en apprentissage de la bonne conduite automobile, Actua Formation s’est alors rapproché de l’entité BPCE Car Lease pour proposer une nouvelle prestation visant à sensibiliser les clients LLD de celle-ci.

Accompagner en douceur la transition environnementale des flottes

Prenant la forme d’un service optionnel dans leur contrat, cette formation à l’éco-conduite doit faciliter la transition des prospects de BPCE Car Lease vers une mobilité plus « propre ». En éduquant les conducteurs à réguler leur vitesse, réduire les freinages brusques ou optimiser leur consommation d'énergie, le tandem Actua Formation et BPCE Car Lease ambitionne alors une meilleure prise en main des véhicules électrifiés.

Dispensé en présentiel selon deux formats possibles – en individuel ou en groupe –, partout en France, ce nouveau service répond à l’objectif fixé par le plan stratégique du groupe BPCE. Ce dernier prévoit en effet d’épauler les clients des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne dans leur transition énergétique, la loi Climat et résilience imposant notamment la formation de certaines catégories de conducteurs à une conduite plus responsable.