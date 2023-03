AD Poids Lourds inaugure la première promotion de son Ecole

Le lundi 20 février dernier a eu lieu la première rentrée de l’École AD Poids Lourds pour une dizaine d’alternants. Des stagiaires, âgés de 20 à 41 ans, en préparation d’une certificat de qualification professionnelle (CQP) « Technicien expert après-vente » en partenariat avec le centre de formation d’apprentis (CFA) Isaac de l’Etoile à Poitiers.

Rémunérée, cette formation diplômante, gratuite pour les alternants, s’articule entre deux semaines de formation par mois à l’école et deux semaines dans l’un des 220 ateliers de réparation du réseau AD Poids Lourds. A l’issue de 13 mois de formation, les apprentis obtiennent un bac +2 avec promesse d’embauche en CDI pour intégrer les équipes AD Poids Lourds. A raison de 2 rentrées par an, le recrutement pour la prochaine rentrée d’octobre 2023 est déjà lancé.

Des tuteurs formés

Pour accroitre les chances de réussites, les tuteurs en charge des alternants bénéficient d’un accompagnement spécifique mis en place par AD Poids Lourds. Il vise à renforcer le suivi pédagogique, à optimiser les interactions intergénérationnelles et les échanges sur les bonnes pratiques.

AD Poids Lourds indique être le premier réseau indépendant à lancer sa propre formation en maintenance et réparation des véhicules industriels. Une pratique déjà en cours dans les réseaux de marque. La création de cette Ecole AD Poids Lourds entend répondre aux besoins immédiats des ateliers, où plus de 100 postes sont actuellement à pourvoir sur l’ensemble du territoire.

« Nous sommes ravis de transmettre notre énergie et la passion de notre métier à nos futurs mécaniciens pour véhicules utilitaires et industriels. Permettre à une nouvelle génération de trouver un premier emploi en CDI sur tout le territoire rend particulièrement fier l’ensemble des équipes. A travers cette initiative, notre réseau AD Poids Lourds entend développer une filière d’excellence dans les nouveaux enjeux techniques et technologiques de la réparation. C’est ainsi que les nouveaux types de motorisations électriques et gaz sont au cœur du programme de formation » commente Guillaume Faures, directeur général des activités Poids Lourds chez Autodistribution. Le réseau du distributeur profite déjà de 650 techniciens spécialistes de la maintenance et de la réparation multimarques.