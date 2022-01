AD s’est beaucoup développé en 2021

Le plan d’entreprise d’AD, baptisé Préférence 2022, prévoyait un développement simultané de la capillarité de ses réseaux et de leur notoriété. Du point de vue de la notoriété assistée, les progrès ont été remarquables, fruit de campagnes de communication bien ciblées, notamment en télévision, autour de la nouvelle baseline « AD, c’est sûr ! ». Le développement des réseaux aurait pu être compromis par le contexte exceptionnel de la crise sanitaire et de ses confinements, qui a gelé de nombreux projets d’investissements, mais on réalise que la direction d’AD est parvenue à contourner cet écueil.

247 nouveaux adhérents !

En effet, en 2021, AD a conforté son rang de premier réseau de réparateurs multimarques en France en recrutant 185 nouveaux garages AD Expert et 62 nouvelles carrosseries AD. Un résultat supérieur aux objectifs initiaux et qui permet à AD de réunir 2190 points de réparation sous ses enseignes. A savoir 1427 en mécanique (l’objectif de 1500 garages du plan Préférence 2022 devrait donc être dépassé) et 763 en carrosserie.

Renforcement du BtoB et diversification à l’agenda

Les dirigeants de la tête de réseau comptent continuer sur leur lancée en 2022, tandis que les grandes orientations initiées en 2021 seront aussi précisées : orientation BtoB (accord avec Arval, cible des flottes petites et moyennes avec AD Connect…) et diversification via l’environnement (bio-éthanol, éco-entretien…) et de nouvelles prestations (VO, ADAS, vitrage avec Glass Auto Service…). Sans oublier le maintien du dynamisme des animations commerciales et des opérations de communication.

On peut encore rappeler que l'enseigne multimarque AD Poids Lourds est aussi dans une logique de développement et de recrutement de nouveaux adhérents.