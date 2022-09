Adam Chassin nouveau directeur commercial de Volta Trucks

Volta Trucks annonce la nomination le 6 septembre 2022 d’Adam Chassin au poste de directeur commercial. Adam Chassin est l'ancien directeur commercial d'Uber en Europe et il a également travaillé au sein d’Amazon, participant à de nombreux projets (Amazon Prime, Prime Now…). Plus récemment, Adam Chassin a occupé le poste de directeur commercial d'Instafreight, une plateforme logistique numérique en phase de démarrage qui bouleverse le secteur européen du transport routier de marchandises.

Adam Chassin rendra compte au directeur général de Volta Trucks, Essa Al-Saleh, et supervisera les services ventes et de développement commercial de la société, ainsi que le marketing, les affaires publiques et la communication.

Décarboniser la livraison du dernier km

« Je suis ravi d'accueillir Adam au sein de l'équipe dirigeante de Volta Trucks à ce moment crucial du développement commercial de l'entreprise. L'expérience sera très précieuse alors que nous cherchons à intensifier nos efforts commerciaux en Europe et, à terme, aux États-Unis », commente Essa Al-Saleh.

« Les livraisons par camion sont actuellement l'une des activités les plus polluantes dans les villes du monde entier. Je suis ravi de rejoindre Volta Trucks à ce moment charnière pour contribuer à la mission primordiale de décarbonisation de la livraison du dernier kilomètre dans les villes. Volta Trucks est bien positionné pour offrir une solution de logistique du dernier kilomètre beaucoup plus propre, moins chère et plus sûre que celles qui existent actuellement sur le marché », déclare pour sa part Adam Chassin.

