AddSecure enrichit son offre de solutions télématiques avec LostnFound

AddSecure annonce l'acquisition de LostnFound, un prestataire de services télématiques suisse. L'ensemble des clients européens bénéficient désormais d'une plus grande offre de solutions télématiques, de traçage et de gestion de flotte.

AddSecure renforce sa position de leader européen en tant que fournisseur de solutions de connectivité IoT sécurisées avec le rachat du fournisseur de solutions télématiques de traçage et de gestion de flotte d'origine suisse, LostnFound. Cette acquisition doit permettre à AddSecure de consolider sa présence sur le marché du transport et de la logistique en Suisse, en Autriche, ainsi qu'en Allemagne. Elle permet également à AddSecure d'enrichir son offre de solutions avec la télématique et d'optimiser ses capacités en termes de vente et de commercialisation.

Par ailleurs, les deux fournisseurs entendent poursuivre et accélérer leur développement technologique, accroître leur rentabilité et générer de nouvelles sources de revenus. « Cette acquisition s’inscrit dans la droite ligne de notre stratégie visant à devenir le premier fournisseur européen de solutions de gestion de flotte et de transport et nous permet d’enrichir notre offre en proposant des solutions télématiques et de traçage. Cette acquisition devrait nous aider à mieux satisfaire nos clients actuels comme futurs », sommente Claes Ödman, président de Smart Transport chez AddSecure.

L'acquisition et l'intégration de LostnFound au groupe AddSecure seront finalisées début 2022.