AddSecure étoffe ses solutions de gestion de flotte avec Schmitz Cargobull

AddSecure et Schmitz Cargobull annoncent leur partenariat en matière de partage de données. Les clients AddSecrure qui gèrent des remorques Schimtz Cargobull peuvent dorénavant accéder facilement, via les plateformes du fournisseur, à leur suivi et aux données EBS pour une gestion de flotte plus simple. « Avec AddSecure, nous offrons aux entreprises de transport la disponibilité des données critiques de leurs opérations sans le besoin d’installation d’équipements supplémentaires dans les remorques. Cette intégration simplifiera tout le processus du traitement des données et permettra une transparence au niveau de la gestion des flottes de remorques », indique Søren Danielsen, responsable des services numériques chez Schmitz Cargobull AG.

Grâce à cet accord stratégique avec Schimtz Cargobull, AddSecure renforce de son côté son positionnement de leader de solution de gestion de flotte et du transport en Europe.