AddSecure intègre l’Open Telematics Association

Parce que les sociétés LostNFound et Navkonzept, qui se sont vues rachetées par le groupe AddSecure, étaient déjà membres de l'Open Telematics Association, il semblait logique que l’entreprise aux 50 000 clients y soit admise également. S’incorporant ainsi au sein de l’organisation fondée en juillet 2018 et s'adressant aux fournisseurs de services télématiques et aux éditeurs de logiciels en assurant un échange fluide des données relatives aux véhicules et à la logistique, AddSecure devrait gagner en envergure.

S’unir pour affermir son activité

Ciblant les professionnels de secteurs divers comme l’assistance numérique, la construction ou encore les transports, les solutions IoT d’AddSecure utiliseront les protocoles télématiques de l'association Open Telematics. L'interopérabilité avec les partenaires en sera alors renforcée tandis que les clients de la société bénéficieront de phases de mise en œuvre accélérées, de coûts d'investissement réduits et d'une digitalisation accrue. L'interface standardisée OpenTelematics.io étant compatible avec des centaines de systèmes informatiques, ces derniers peuvent en effet être facilement connectés (en amont ou en aval) avec un taux de sécurité élevé.

En s’alliant avec l'association Open Telematics, AddSecure consolide ainsi son champ d’action et de compétence pour une meilleure compétitivité sur le marché, car « les normes ouvertes et l'interopérabilité sont la pierre angulaire de notre stratégie », confirme Ulrika Allén, VP Product & Technology chez AddSecure Smart Transport. Dès lors, « nous considérons que faire partie d'Open Telematics est une étape naturelle pour AddSecure afin d'accroître encore nos échanges de données avec nos partenaires pour la meilleure expérience client possible. »