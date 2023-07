AddSecure traque la fatigue et la distraction des chauffeurs routiers

AddSecure, fournisseur de connectivité, vient d'annoncer le lancement d'une solution télématique vidéo alimentée par l'intelligence artificielle. Cette dernière permet de détecter la fatigue et la distraction du conducteur. Le dispositif se base sur les systèmes DMS (système de surveillance du conducteur) et Adas (système avancé d'aide à la conduite). Il utilise des algorithmes pour analyser les données du conducteur et détecter les signes de fatigue, tels que les bâillements, les hochements de tête et l’endormissement.

« Cette solution, appelée RoadView Plus, est la plus précise du marché pour détecter la fatigue du conducteur. Elle promet de révolutionner la sécurité routière en aidant les entreprises de transport à améliorer la conduite et prévenir les accidents dus à la fatigue », avance son fournisseur.

Le système alerte également les conducteurs en temps réel, les invitant à faire une pause, ce qui permet d'éviter les accidents dus à la somnolence au volant.

Les gestionnaires de transport immédiatement prévenus

Le dispositif est composé d’une caméra orientée vers l’avant du véhicule, un scanner IR utilisé pour détecter la fatigue ou la distraction du conducteur et un petit écran interne qui affiche et déclenche des alertes dans la cabine. Le système offre également une plateforme basée sur le cloud qui permet aux exploitants de recevoir des alertes en temps réel sur les comportements dangereux. En cas d'incident, le chef d'entreprise ou l’exploitant en est informé par une alerte. Les vidéos et les données enregistrées peuvent être utilisées pour créer un tableau d'évaluation des conducteurs et fournir une évaluation post-événement ou une formation adaptée.