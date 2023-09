Adeline Bourdon, nouvelle présidente du réseau Axial

Pressentie pour faire une carrière juridique pour laquelle elle obtient une maitrise de droit privé, Adeline Bourdon, 42 ans, mariée, 2 enfants se redirige finalement vers la carrosserie familiale en 2005 dont elle reprend la direction 5 ans plus tard.

Historiquement adhérente au réseau Axial, la carrosserie Bourdon et sa patronne reste fidèle à l’enseigne de carrossiers. Adeline Bourdon entre au conseil d’administration du groupement en 2012 et vient d’être élue à la présidence.

« Sans avoir à me projeter mais seulement en écoutant mes besoins et convictions de dirigeante de carrosserie, en échangeant avec mes pairs et avec mon expérience d’Axial, j’ai une idée très précise de ce qu’un réseau peut nous apporter. Du concret, de la vision, des relations, des outils, de la reconnaissance. Mes actions iront dans ce sens et s’inscrivent dans la continuité de mes prédécesseurs dont je partage la passion du métier, le pragmatisme et le sens de l’équité », indique Adeline Bourdon.