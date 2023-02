Adesa Europe ajoute la fonction de négociation à ses fonctionnalités

Adesa Europe, plateforme de vente aux enchères en ligne de véhicules d'occasion, lance une nouvelle fonction de négociation, qui permet aux acheteurs et aux vendeurs de discuter le prix final d'un véhicule après la fin de l'enchère afin de conclure une transaction. Cette nouvelle fonction permet également aux vendeurs de proposer une contre-offre. Les deux parties ont ensuite 24 heures pour parvenir à un nouvel accord en échangeant des contre-offres. Pendant cette période, des offres illimitées peuvent être échangées. Si aucun accord n'est trouvé, la vente est arrêtée ; si un nouveau prix peut être convenu. « Décider du montant de l'enchère pour un véhicule est une tâche difficile : vous ne voulez pas surenchérir et payer plus que nécessaire. Mais vous ne voulez pas non plus faire de la sous-enchère et manquer la voiture. En négociant, les acheteurs ont la possibilité d'augmenter leurs offres et d'acheter des voitures qu'ils n'auraient pas pu acquérir autrement », indique Johan Meyssen, P-DG d'Adesa Europe.

La négociation offre ainsi plus de chances de remporter l'enchère et d'obtenir le véhicule.