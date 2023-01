Adesa Europe concentre ses plateformes digitales allemande et britannique

Adesa Europe regroupe ses plateformes digitales allemande et britannique sur une seule plateforme européenne. Toutes les enchères et tous les professionnels se retrouveront donc sur un portail unique.

Adesa Europe vient d’annoncer le regroupement de ses plateformes digitales allemande et britannique sur un seul portail européen. Le spécialiste du remarketing et des transactions de véhicules d’occasion entre professionnels réunit ainsi son offre sur un seul portail européen. Adesa GWListe et Adesa Upstream intègrent donc Adesa.eu, qui présente donc plus de 4 000 ventes aux enchères quotidiennes à 100 000 professionnels enregistrés. Les négociants britanniques et allemands peuvent retrouver leurs habitudes en paramétrant des filtres personnalisables. Les clients britanniques bénéficient notamment d’un affichage automatique des véhicules conçus pour leur marché. Pour la firme, l’objectif consiste à simplifier l’expérience de tous les utilisateurs.

Améliorer la plateforme pour tous

La constitution d’une seule plateforme européenne doit faciliter son maniement, tout en offrant un niveau de prestations identique à tous les utilisateurs. Adesa promet notamment davantage d’informations sur les véhicules, une meilleure présentation et une recherche plus aisée. Les frais et la TVA apparaîtront clairement et le suivi des offres et transactions devrait être plus simple. Plusieurs outils disponibles sur certains marchés deviendront communs à tous les pays. Une nouvelle fonction de négociation devrait apparaître pour augmenter les chances de transactions. Actuellement, Adesa Europe possède des activités en Belgique, en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne et au Royaume-Uni. Pour mémoire, cette firme fait partie du groupe KAR Global, qui opère dans 75 pays, à partir de son siège implanté dans l’Indiana, aux États-Unis.