Adriver Group propose aux professionnels d'amortir la hausse des prix du carburant

En apposant de la publicité (campagnes de communication « innovantes et mobiles ») sur leurs véhicules, les professionnels du transport de marchandises et de personnes peuvent amortir une partie de leurs coûts de revient. Le revenu apporté par la régie publicitaire entend ainsi protéger le secteur et ses salariés, mais aussi l'économie du pays. De plus, Adriver Group propose une solution de télématique gratuite pour les remorques de camions. Cette dernière permet d'optimiser les flux opérationnels de transporteurs, leurs équipements ou permet encore l'abonnement à divers services.

Selon la régie, le revenu additionnel d'un poids lourd bénéficiaire de ce service représente entre 10 et 30 % de l'exposition à la hausse du carburant. « Professionnels du transport : ne laissez plus la hausse des prix du carburant nuire à votre activité », souligne Hadrien de la Tour, P-DG et fondateur d'Adriver Group.