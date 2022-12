Advenir : nouvelle prime pour la location courte durée mais fin d'aide à la recharge pour les salariés

Piloté par l’Avere-France, le programme Advenir finance depuis 2016 le déploiement d’infrastructures de recharge pour les particuliers en résidentiel collectif, les professionnels et les collectivités partout en France. Un dispositif qui a permis d’épauler le déploiement de plus de 100 000 points de recharge et de sensibiliser ou former plus de 20 000 personnes à la mobilité électrique. Facilitant la mise en place d’un écosystème de recharge, le programme Advenir fait cependant évoluer ses modalités à l’approche de la nouvelle année…

Les collaborateurs moins soutenus…

Mauvaise pioche pour les professionnels et leurs salariés. Alors que la disparition de la prime Advenir pour les parkings privés des flottes était déjà actée en 2023, le programme Advenir confirme suspendre la prise en charge des plans d’installation de bornes de recharge particuliers en résidentiel collectif financés par un employeur, et ce à partir du 1er janvier 2023. En somme, l’accès aux primes en résidentiel collectif sera désormais réservé aux particuliers qui se lancent dans ce projet sans l’appui de leur société, exclusivement.

>> À LIRE AUSSI : Disparition de la prime Advenir pour les parkings privés des flottes en 2023

Une décision « motivée par le souhait du comité de pilotage de réserver la prime particulier en résidentiel collectif aux seuls particuliers », explique le programme Advenir. Elle pourrait néanmoins risquer de freiner le déploiement de points de charge individuels en copropriétés, les démarches à entreprendre s’avérant encore dissuasives pour beaucoup, malgré un droit à la prise se voulant simplifié.

… Contrairement aux acteurs de la LCD

Dans le même temps, le 1er janvier 2023 marque aussi le lancement d’une nouvelle prime concernant les bornes de recharge à destination des flottes et salariés d’entreprises de location de courte durée – pour des voitures particulières et des véhicules automobiles légers de moins de 3,5 tonnes, sans chauffeur.

Cette aide « Point de recharge sur parking privé à destination de flottes de véhicules d’entreprises de véhicules de location courte durée », établit son taux d’aide à 20 %. Le montant maximal de la prime par point de recharge peut quant à lui atteindre 600 euros HT. Attention : cette prime, dont une page dédiée sera prochainement créée sur le site Advenir.mobi, se limitera toutefois aux 5 000 premiers points de recharge qui en feront la demande.