Advise Assurance se lance dans la garantie panne automobile

Alors que le parc automobile vieillis avec son lot de pannes, le courtier en assurance Advise, via sa marque Parachut, propose une extension de garantie toutes pannes qui concerne aussi bien le thermique que l’électrique.

Le courtier en assurance Advise, via sa marque Parachut, vient de lancer Meka, une garantie toutes pannes et assistance pour les véhicules de moins de 10 ans qui se veut similaire à l'extension de garantie auto proposée par les constructeurs.

Cette nouvelle offre fait suite à une analyse du marché où le courtier constate qu’en moyenne 1 automobiliste sur 2 tombe en panne tous les 3 ans et que l’on compte près de 40 millions d’entrées en atelier par an avec 60 % de panne.

Autre constat : pour des véhicules de 7 à 9 ans, le devis moyen de réparation d’une panne incluant les frais de diagnostic s’élève à près de 1 250 Euros selon Parachut.

« Chaque conducteur tombera en panne un jour ou l’autre avec son véhicule. D’autant plus que, contexte économique de hausse des prix et pénurie de véhicules neufs obligent, les automobilistes conservent plus longtemps leur voiture : 57 mois en 2022 versus 54 mois en 2019 » commente le courtier.

« Meka by Parachut » couvre tous les types de véhicules de moins de 10 ans, qu’ils soient électriques ou thermiques, équipés d’un boîtier bioéthanol ou un kit GPL, sans limite de kilométrage. La garantie couvre de même la crevaison, les équipements multimédia, et la batterie haute tension. L’offre inclus également l’assistance-dépannage et la mobilité (prêt d’un véhicule de remplacement, taxi, hôtel, rapatriement…).

L’ensemble est proposé sans engagement au prix de 30 euros par mois pour les véhicules de moins de 10 CV et de 45 euros par mois pour les véhicules de 10 CV à 19 CV.

Les ventes de Meka vont s’appuyer sur un réseau de partenaires distributeurs : réseaux d’entretien, assureurs, organismes de financement et plateformes d’intermédiation.