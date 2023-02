AEG concurrence les meuleuses d’angle filaires

Pourvu du moteur Proflux brushless et de la batterie HD-Sync de la marque, la dernière meuleuse BEWS18-125BLPX2 de 125 mm de diamètre affiche des performances comparables à celle d’une meuleuse filaire équivalente. Des performances lui permettant d’atteindre jusqu’à 9 000 tr/min avec une profondeur de coupe de 26 mm. Très polyvalente, elle convient pour le meulage, la découpe ou l’ébardage de tout type de matériau, selon la spécificité du disque utilisé.

En termes de sécurité, la machine dispose d’un système de démarrage progressif permettant un contrôle total sans à-coups mais est également, à l’inverse, dotée d’un frein de disque rapide pour garantir la meilleure protection possible à l’utilisateur. Elle possède toutes les dernières technologies AEG comme la protection anti rebond qui met le moteur en sécurité s’il détecte une chute brutale de la vitesse et réduit le retour de couple en cas de blocage du disque sans oublier une gâchette “homme mort” qui coupe automatiquement l’alimentation du moteur sitôt l’interrupteur relâché.

Au chapître de l’ergonomie, la nouvelle meuleuse de 2,4 kg (avec sa batterie) est dotée d’une poignée latérale anti-vibration et amovible gauche/droite pour un confort de travail optimal. Le système Fixtec permet le changement facile et rapide des disques. Pour accroitre son endurance, AEG a opté pour un carter d’engrenage en fonte d’aluminium plus résistant aux chocs et adapté aux travaux lourds.

Enfin la meuleuse BEWS18-125BLPX2 est équipée d’un filtre anti-poussière amovible qui prolonge la durée de vie de son moteur. Le carter de protection du disque est ajustable sans outil et le revêtement Softgrip de la poignée assure une prise en main ferme et confortable pour une meilleure maîtrise de l’outil.