aFleet : les fleeters indépendants se regroupent pour peser dans l'écosystème de la mobilité

En plus de fournir un cadre de compétences précis à l’activité de fleet management, cette nouvelle organisation se donne pour mission de professionnaliser le métier en prenant part aux débats liés à la mobilité d’aujourd’hui et de demain, mais aussi de prendre position en faveur d’un fleet management expert et maîtrisé. « Aujourd’hui, on note un véritable besoin en termes de professionnalisation du métier de fleet manager, pour lequel il n’y a pas de formation académique, explique Théophane Courau, président d'aFleet et de Fatec Group. Nous avons établi une définition précise du fleet management, telle que chacun des membres d’aFleet l’exprime et l’incarne au quotidien. Pour nous, cette activité renvoie à toute entreprise indépendante qui délivre des prestations de gestion opérationnelle d’un parc de véhicules, grâce à des experts métiers, des outils logiciels et des services, permettant de mettre en oeuvre la stratégie client d’une part, tout en coordonnant la relation avec les conducteurs, les services internes et les fournisseurs d’autre part. Cette base nous permet de délimiter notre activité, mais aussi de nous positionner et de nous différencier sur notre marché ». Les sociétés fondatrices de l’association regroupent au total 350 collaborateurs au service de 500 clients pour une flotte gérée de près de 285 000 véhicules.

Représenter les acteurs indépendants du métier dans l'écosystème de la mobilité

aFleet a également pour vocation de donner davantage de visibilité et de poids aux différents acteurs qu’elle regroupe. Cette stratégie solidaire doit permettre aux membres de participer aux discussions aux côtés des autres acteurs de l’écosystème de la mobilité. À l’instar des organisations représentatives des autres acteurs de notre industrie, l'association souhaite prendre la parole sur les thèmes clés lié à ses activités : « Nous sommes un groupement d’experts de la gestion de flotte automobile. Notre contribution est aussi de participer et d’enrichir les débats autour de la transition énergétique et ses conséquences sur les pratiques actuelles et futures de nos métiers », indique Philippe Ambon, secrétaire de l’association et directeur du pôle fleet management chez holson. Enfin, aFleet se donne pour missions de mettre en lumière les bénéfices que représente son métier pour les entreprises. « Grâce à notre action, la gestion d’un parc automobile est coordonnée par un interlocuteur unique, ce qui facilite grandement le quotidien des organisations qu’elles soient privées, publiques ou associatives », argumente Laurent Hauducoeur, vice-président d’aFleet et directeur commercial chez Traxall.

L’association a un modèle de gouvernance partagée avec une présidence tournante tous les six mois, pour permettre à tous les membres fondateurs d’incarner aFleet dans l’écosystème de la flotte automobile, des instances représentatives et des médias. Le premier bureau est composé de :