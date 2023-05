AG Transport va livrer la région parisienne en Volvo FE Electric

AG Transport et TW Group ont été séduits par l’idée de transporter pour Volvo Cars des pièces en Volvo Trucks 100 % électrique. La livraison du véhicule est le fruit d’un travail d’accompagnement personnalisé par les équipes du constructeur, passant par une étude détaillée des parcours et de l’autonomie nécessaire pour les tournées. Le camion 100 % électrique sera exploité en région parisienne et sera donc amené à circuler dans la zone à faibles émissions du Grand Paris. Il effectuera des livraisons journalières à destination des concessions automobiles Volvo Cars avec une distance quotidienne de moins de 200 km.

Rappelons que la production en série des véhicules Volvo FE et FL est effectuée sur les mêmes lignes de fabrication que les véhicules diesel et a démarré en mars 2020 en France, dans l’usine Volvo de Blainville-Sur-Orne (Normandie). Avec un total de six modèles électriques en production cette année, le constructeur PL propose la gamme électrique la plus complète, qui va de la distribution urbaine à la collecte des ordures, en passant par le transport urbain des matériaux de construction et le transport régional de marchandises. L’objectif de l’entreprise est que d'ici à 2030, la moitié du total de ses ventes de camions soit électrique.

Le porteur FE Electric 4x2 de 19 tonnes livré à AG Transports est doté d'un moteur électrique disposant d'une puissance de sortie de 330 kW et d'un couple de 850 Nm. Quatre batteries avec une quantité d'énergie brute embarquée de 265 kWh constituent la réserve d’électricité du véhicule. La recharge est de 1 à 2 heures en courant continu de 150 kW ou en 8 heures de 0 à 100 % en courant alternatif de 22 kW. Un contrat de maintenance Gold encadrera ce véhicule pour une pleine sérénité ainsi que les services connectés Volvo Connect.