AGCO et le groupe de transport Sterne : un partenariat gagnant-gagnant

Depuis deux ans, le spécialiste des machines agricoles AGCO fait appel au groupe Sterne, via sa filiale Time Critical, pour ses transports urgents. La solution Sterne Regular délivre un service logistique premium répondant aux enjeux du secteur, à savoir la densification de l’activité en haute saison et la minimisation de l’immobilisation des machines agricoles. En effet, les machines agricoles sont davantage sollicitées sur la période de juin à août. Durant ces trois mois, le travail de fenaison et de moisson s’effectue principalement de nuit. De fait, les exploitants agricoles doivent impérativement disposer rapidement et tôt le matin des pièces de rechange en cas de panne.

Un taux de performance de livraison en progression

Sterne Regular délivre à AGCO sa solution Access Direct qui garantit une livraison sécurisée, en J+1 et avant 10H00 des pièces détachées. Ce service est particulièrement adapté à la spécificité du secteur agricole puisque les exploitants ont jusqu’à 18H00 la veille pour passer commande et recevoir les pièces de rechange le lendemain matin.

Avec l’expertise de Sterne Regular, le taux de performance de livraison de colis en concessions est passé de 90% en 2020, à 96% en 2021. Avec Access Direct, AGCO vise encore une amélioration de 2% d’ici fin 2022.

