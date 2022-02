Agenda : la cérémonie « The Car of the Year 2022 » aura lieu le 28 février 2022

La cérémonie de remise du prix « The Car of the Year 2022 » sera retransmise virtuellement en direct de Genève. L'équipe du Geneva International Motor Show (GIMS) s’associe pour la onzième fois à cette distinction. Le coup d'envoi sera donné deux heures plus tard que d'habitude, à 17 heures, le 28 février 2022.

Comme chaque année, les 61 journalistes automobiles issus de 23 pays européens qui composent le jury de l'événement vont élire la voiture de l’année en attribuant individuellement leurs points selon plusieurs critères d’évaluation. Pour la 59eme édition, sept finalistes vont se disputer le trophée : la Cupra Born, la Ford Mustang Mach-E, la Hyundai Ioniq 5, la Kia EV6, la Peugeot 308, la Renault Mégane E-Tech et la Soda Enyaq iV. Preuve que la transition électrique est bien en marche, six modèles sont des voitures purement électriques, tandis que la septième est disponible en versions essence, diesel et qu’hybride rechargeable.

Pour la seconde année consécutive, la cérémonie sera retransmise sur la toile en raison de la pandémie et donc de l'annulation du GIMS 2022. Un regret pour le directeur général du Geneva International Motor Show, Sandro Mesquita, qui ne souhaite pas voir cette situation perdurer l’an prochain : « nous travaillons d’arrache-pied pour que la prochaine édition du Geneva International Motor Show puisse avoir lieu en 2023 ». Celui-ci reconnait toutefois que « les diffusions en direct des deux dernières années ont suscité un très grand intérêt » auprès du public. La remise du prix « The Car of the Year 2022 » sera transmise en direct le lundi 28 février 2022 dès 17 heures sur le site web du Geneva International Motor Show.

La Peugeot 208 et la Toyota Yaris ont été respectivement sacrées en 2020 et 2021.