Agilauto se lance dans l'autopartage pour pallier les effets pervers des ZFE

« Nous sommes résolument engagés dans la mobilité verte avec toutes nos composantes », affirme Vincent Carré, directeur des services de mobilité au Crédit Agricole Consumer Finance. La société a en effet décidé de se lancer prochainement dans l'autopartage via sa marque Agilauto. Le service, qui doit voir le jour début 2023, est mené en coopération avec la caisse régionale Crédit Agricole Provence Alpes-Côte-d'Azur.

Il a pour ambition d'implanter des solutions d’autopartage dimensionnées et adaptées dans des communautés de communes situées à une distance de 50 à 100 km des grandes ZFE, et pour lesquelles l’accès aux services de santé ou aux services publics nécessite le plus souvent un trajet en voiture. « Notre objectif est de venir casser le risque d’avoir une frontière entre les urbains et les ruraux vis-à-vis de la mobilité verte », précise Vincent Carré en pensant particulièrement au tissu associatif qui accompagne les personnes dans le besoin dans ces zones où les services de mobilité sont encore peu développés.

Pour sa première station « Agilauto Partage », le Crédit Agricole Consumer Finance a choisi une communauté de communes notamment concernée par les ZFE de Nice et de Toulon. « Elle comptera entre 10 et 20 véhicules 100 % électriques dont l'autonomie sera suffisante pour joindre les grandes villes, comme des Dacia Spring, des Renault Zoe ou encore des Peugeot e-Partner », poursuit Vincent Carré. Car, le service compte proposer autant de véhicules particuliers que de véhicules utilitaires. La location sera facturée à la minute, puis à l’heure, à la demi-journée ou à la journée en fonction de la durée d’utilisation et d'un tarif dégressif sur la durée.

Le Crédit Agricole Consumer Finance entend étendre sa nouvelle marque d'autopartage courant 2023. Chaque projet fera l’objet d’un fort ancrage territorial qui passera par l’emploi local pour la gestion de la flotte, le partenariat avec les communes pour le nettoyage des véhicules et avec des garages à proximité pour l’entretien des véhicules, etc.