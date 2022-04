Agnès Tesson-Faget devient directrice produit de DS Automobiles

Agnès Tesson-Faget est la nouvelle directrice produit de DS Automobiles depuis le premier avril 2022. Diplômée d’HEC Business School en 1996, Agnès Tesson-Faget débute sa carrière au sein du Groupe PSA et plus spécifiquement au sein de la marque Peugeot où elle effectue l’ensemble de son parcours jusqu’à aujourd’hui. Elle fait valoir une double expertise en finances et en produit, ayant notamment supervisé les Peugeot 2008, 308 et 308 SW. Elle a aussi une riche expérience internationale, principalement en Asie (Japon, Corée du Sud…).

Poursuivre le développement mondial de DS Automobiles

Agnès Tesson-Faget succède à Marion David qui prend de nouvelles responsabilités au sein du groupe Stellantis. « Je tiens à remercier et à saluer le travail accompli par Marion David depuis plus de trois ans, au poste de directrice produit DS. La mission accomplie de réussir le lancement de trois nouvelles DS ainsi que la mise en œuvre de l’électrification de l’ensemble de la gamme, concrétise des bases solides pour poursuivre le développement de DS Automobiles à travers le monde. Pour continuer dans cette direction, je suis heureuse d’accueillir Agnès Tesson-Faget au sein de l’équipe de direction de la marque. Son expérience automobile dans des domaines aussi divers que la finance, le marketing et le produit automobile sont autant d’atouts pour notre organisation », se réjouit Béatrice Foucher, directrice générale de DS Automobiles.