AICE : découvrez le palmarès 2021 du parcours client automobile

La cérémonie des trophées Auto Infos Customer Experience 2021 a eu lieu le 7 décembre, à Paris. Avec le soutien des partenaires Select’Up, CapCar, Bee2link, Echoes, Tchek, Stampyt, Sofinco Auto Moto Loisirs, Car Garantie, Opteven et eRHAuto, huit prix ont été décernés, résultant du travail de la rédaction d’Auto Infos et du verdict d’une enquête mystère baptisée leads awards, menée avec le concours des équipes de Select’Up.

Emmanuel Gavache, invité d’honneur de cette édition 2021

En ouverture de cet évènement, Emmanuel Gavache , président-directeur général de la start-up Eridanis a livré sa vision du parcours digital automobile. Cet expert reconnu a rappelé notamment que le parcours digital a évolué positivement depuis la crise sanitaire. Le dirigeant fait le lien entre l’activité logiciel et le parcours digital qui font leur entrée dans le monde automobile à l’occasion du développement d’un nouvel écosystème autour du véhicule électrique. À ce titre, un constructeur comme Tesla apparaît aujourd'hui comme la nouvelle référence. Il a une longueur d’avance sur les constructeurs traditionnels, lesquels doivent complètement se réinventer pour passer de la mécatronique au monde du logiciel et du digital. C’est le véritable enjeu que doivent relever les constructeurs et leurs réseaux dans les prochaines années.

Gros plan sur le palmarès AICE 2021

Quelques indications de méthodologie

L’étude des Leads Awards a significativement évolué depuis sa création en 2014, affinant ses méthodes, mais restant fidèle à son approche indépendante et statistique. Comme depuis 2019, l’étude s’est portée cette année sur les constructeurs et les distributeurs, très exactement 22 constructeurs et le Top 50 des distributeurs en France. Cette année, 1 080 demandes de leads mystères ont été envoyés. Sur le VN, un seul workflow est évalué, les leads sont envoyés sur les constructeurs et traités par un distributeur présélectionné. Pour le VO, les leads sont envoyés directement vers le Top 50 des groupes de distribution en France. La note de performance est le produit d’un calcul combinatoire entre taux de leads traités et durée du traitement jusqu’à la prise d’un rendez-vous. Pour le calcul de la durée, le principe de jours ouvrés/jours ouvrables est naturellement pris en compte.