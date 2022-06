Aides à la conduite : Valeo équipera les futurs véhicules du groupe BMW

L’équipementier automobile français et le constructeur premium allemand ont conclu un partenariat. Toutes les fonctions Adas des modèles basés sur la prochaine génération de plateforme BMW seront hébergées et traitées par le contrôleur de domaine développé par Valeo.

Après avoir été retenu par Stellantis grâce à son Lidar de troisième génération, Valeo accompagne un nouveau constructeur automobile dans son avancée technologique. L’équipementier a en effet été choisi pour fournir au groupe BMW le contrôleur de domaine Adas ainsi que les capteurs d’aide au stationnement ou les logiciels d’automatisation de la conduite – appuyés par Qualcomm – des prochains véhicules issus de la plateforme BMW « Neue Klasse ». Exclusivement réservée aux modèles électriques, celle-ci sera d’ailleurs lancée en 2025 et inaugurée par le modèle Série 3.

« Cette coopération entre le groupe BMW et Valeo prend appui sur une histoire de percées technologiques que nous avons réalisées ensemble au cours des dernières décennies », souligne Dr Nicolai Martin, vice-président senior du développement de la conduite automatisée de la marque automobile. Pour Marc Vrecko, président du pôle systèmes de confort et d’aide à la conduite de Valeo, « le contrôleur de domaine Adas est une pierre angulaire de notre stratégie pour une mobilité plus sûre et plus intelligente. » L’expert ajoute également que la "Neue Klasse" de BMW sera également équipée de la nouvelle génération de nos capteurs à ultrasons [ou encore] de notre nouvelle caméra intérieure multifonctionnelle. » Ces nouvelles fonctionnalités feront quant à elles l’objet de mises à jour ajoutées tout au long du cycle de vie de la voiture.