Air Liquide et Iveco tracent la route du transport longue distance avec l’hydrogène

Avec l'inauguration de la station hydrogène haute pression d'Air Liquide à Fos-sur-Mer (Marseille) et le projet d'Iveco Group de livrer des camions à hydrogène à partir de fin 2023, les deux sociétés affichent une volonté commune d’ouvrir la voie à la mobilité longue distance hydrogène en Europe.

L’ouverture de ce point de ravitaillement en hydrogène marque également une étape dans l’engagement des deux parties entérriné par un protocole d’accord signé en décembre 2021. Rappelons que cet accord vise à faire de l'hydrogène un vecteur essentiel de la transition énergétique pour le secteur du transport en s'appuyant sur l'expertise d'Air Liquide sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène, de la production au stockage et à la distribution, et sur le savoir-faire du constructeur PL, pionnier dans la fabrication de véhicules alimentés par des carburants alternatifs.

La station de Fos-sur-Mer fait partie du projet HyAMMED (« Hydrogène à Aix-Marseille pour une Mobilité Écologique et Durable ») qui a bénéficié de soutiens publics français. Elle fait également partie du projet européen H2Haul, cofinancé par le Clean Hydrogen Partnership. Air Liquide et Iveco ont été parmi les premiers partenaires de ce projet lors de son lancement en 2019. Une deuxième station de grande capacité (700 bar, 2 tonnes/jour) dédiée aux poids lourds sera installée à Salon-de-Provence pour alimenter une flotte potentielle de 50 camions Iveco à hydrogène à partir de 2025 dans le cadre du projet R'HySE.

Gerrit Marx, CEO, Iveco Group, a affirmé : « Notre stratégie pour une mobilité toujours plus durable est basée sur une approche de neutralité technologique et la mobilité hydrogène est une des pierres angulaires sur cette voie. En effet, elle est une solution essentielle pour les usages des véhicules industriels ayant un besoin important en énergie, tels que le transport longue distance. Aujourd'hui, nous démontrons que nous avons les capacités nécessaires pour faire émerger un véritable écosystème de mobilité hydrogène, qu'il s'agisse des véhicules ou des stations : la stratégie est en train de devenir réalité. Et notre nouveau modèle de location tout compris et à la carte GATE - Green & Advanced Transport Ecosystem – sera accessible pour les véhicules à hydrogène. L'étape franchie aujourd'hui nous permet de renforcer davantage le partenariat stratégique et fondamental avec Air Liquide, un leader sur la scène internationale de la transition énergétique qui, comme Iveco Group, œuvre pour faire progresser une société plus durable. »