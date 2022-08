Aisin annonce sa présence et le plein de nouveautés à Equip Auto

Un mois après sa participation au salon Automéchanika de Francfort, Aisin retrouvera ses clients et partenaires français à Paris, Porte de Versailles sur le salon Equip Auto. Durant une semaine, le cinquième équipementier mondial va présenter de nombreuses nouveautés dédiée à l’embrayage, aux kits de distributions, aux pompes à eau, aux vannes EGR mais surtout, découvrir une gamme de freinage très attendue.

Suite à la fusion effective depuis le 1er avril 2021 au Japon, la gamme de freinage de la marque Advics intègre la rechange et sera officiellement présentée à Automechanika puis, calendrier oblige, à Equip Auto. Composée d’éléments de friction (disque et plaquette) et également du système hydraulique (maître-cylindre, servo-frein, étriers, cylindre récepteur) elle vient ainsi renforcer l’offre déjà existante en Europe et permettra au japonais de proposer une gamme complète de qualité première monte.

« Nous sommes ravis de pouvoir retrouver nos partenaires et clients en France et de présenter officiellement notre nouvelle gamme Advics. Elle représente une véritable opportunité pour nous et offre au marché des produits de qualité première monte », explique Bérenger Leonard senior manager Automotive Aftermarket Department.