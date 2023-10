Aisin recrute et voit en France un « gros potentiel sur l’après-vente »

Liquide de frein et de refroidissement, embrayage, boîte de vitesses automatiques à huit rapports… Aisin voulait en mettre plein la vue sur son stand. À l’occasion du salon Equip Auto, qui avait lieu à Lyon entre les 28 et 30 septembre derniers, l’équipementier japonais avait installé un remarquable stand avec plusieurs de ses éléments mécaniques perchés sur présentoirs. Car Aisin a pour but de couvrir 90 % du parc européen existant et ne souhaite pas se contenter de son omniprésence sur le marché asiatique, largement facilitée par sa très grande proximité avec Toyota. En guise d’illustration, Fabien Vial – le responsable des ventes d’Aftermarket à l’échelle européenne – nous rappelle qu’Aisin couvre 78,5 % des embrayages présents sur le marché mondial. Consolider cette gamme existante est l’une des premières priorités du groupe.

Aisin veut également s’implanter sur de nouveaux secteurs, à commencer par la recirculation des gaz d’échappement. Les vannes EGR produites par l’équipementier couvrent à ce jour 27 % du marché et l’objectif est d’atteindre 80 % d’ici mars 2024, date correspondante à la fin de l’année fiscale japonaise. Mais ce n’est pas tout puisque la firme japonaise a présenté une nouvelle gamme de liquide de frein (DOT 5.1 HEV) ; 49 références de poulies Damper ainsi qu’une nouvelle façon de concevoir les kits de courroie de distribution avec l’intégration de pompes à eau de haute qualité.

Quatre pays prioritaires, dont la France

En 2022, le chiffre d’affaires d’Aisin en Europe représentait près de 10 % du total de l’entité-mère tandis que la division Aftermarket n’atteignait pas encore les 2 %. « Nous avons pour projet de peser davantage dans le poids global du groupe et cela va notamment passer par une expansion en France, en Pologne, en Grèce ainsi qu’en Turquie », nous dévoile Fabien Vial. En charge des ventes Aftermarket depuis mai dernier, il précise qu’Aisin commercialise déjà dans ces quatre pays mais que l’entreprise « y a détecté un gros potentiel sur l’après-vente. » Autrement dit, une bonne visibilité sur place devrait assurément permettre d’augmenter les ventes.

La marque japonaise vend partout dans le monde mais n’a pas atteint son plafond de marchés disponibles. « Nous sommes en partenariat avec environ 200 distributeurs en France, mais il faut également se faire connaître auprès des réparateurs car, finalement, ce sont eux qui vont utiliser la pièce », rappelle Fabien Vial. C’est l’une des raisons pour lesquelles un recrutement s’opère activement. Les agents d’Aisin mobilisés dans les pays prioritaires doivent faire la promotion de la marque. Cela fait deux ans que la division européenne, historiquement basée en Belgique, développe à la fois l’augmentation du catalogue et la présence du support humain.

Un catalogue AV assurément thermique

« Il y a encore un bel avenir pour le marché des pièces mécaniques classiques, on est loin d’un parc 100 % électrique et les voitures thermiques vont encore rouler pas mal d’années avant que cela arrive », prévoit Fabien Vial avec assurance. De fait, si l’équipementier dispose d’entités spécialisées dans la fabrication de fauteuils roulants, de chaîne HIFI, de purificateur d’air ou encore de transcripteurs d’audio, sa division Aftermarket ne propose que de rares références dédiées aux spécificités des modèles électrifiés. Mais Aisin a vu le jour dans les années 1940 en produisant des machines à coudre ; c’est bien la preuve que tout peut évoluer très vite.