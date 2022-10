Aisin renforce sa couverture sur l'ensemble de son offre

En 2021, le chiffre d'affaires d'Aisin en Europe représentait près de 10% du chiffre d'affaires global du groupe et sa division après-vente, moins de 2%. Cependant, en un an, la gamme de produits a progressé de près de 5% et le stock de 20%. Fort de la fusion entre ses deux entités, Aisin entend enrichir sa gamme de produits et de services adaptés au marché européen, notamment français. Tout d'abord, l'équipementier annonce l'arrivée de la marque Advics dans son catalogue avec 127 références de disques de frein, qui couvrent 55% du parc à ce jour, puis 75% d'ici la fin de l'année et à terme 95%. Toujours sous la marque Advics, Aisin va commercialiser début 2023 une offre de frein de parking électronique de qualité première monte à destination du marché de la rechange. Par ailleurs, l'équipementier lance une nouvelle gamme de vannes EGR qui compte 83 nouvelles références réparties sur trois types de vannes (vannes mécaniques, vannes électroniques et vannes électromécaniques). Sur ces produits, Aisin compte également atteindre un taux de couverture de 90% du parc européen. En plus de ces lancements, le groupe a également étoffé de 37 nouvelles références de volants bi-masse et de 126 références de kits d'embrayage, avec l'objectif pour ces derniers de passer de 69% à 80% de taux de couverture d'ici la fin de l'année. La gamme refroidissement s'est également enrichi de 48 références de pompes à eau pour les véhicules thermiques européens. Aisin va également poursuivre l'extension de sa gamme de plaquettes de frein afin d'afficher un taux de couverture de 95%.

Au premier trimestre 2023, Aisin entend lancer trois nouvelles références de liquide de frein : DOT 4, DOT 4 à faible viscosité et DOT 5.1 pour les véhicules hybrides et électriques. Enfin, toujours avec l'ambition d'atteindre un taux de couverture du marché supérieur à 90%, Ainsi va introduire une gamme complète de kits de courroie de distribution avec pompes à eau d'ici la fin du mois de mars 2023. À terme, avec le développement de ses gammes, Aisin entend devenir un guichet unique pour répondre aux besoins de ses clients tout en gardant son image de marque premium et développer sa notoriété sur les marchés français et européens.