Aiways ajoute deux finitions à l’U5

Lancé en 2019, le premier modèle de la marque chinoise hérite de quelques modifications cette année, à savoir deux nouvelles finitions (Xcite et Prime), une teinte de carrosserie et quelques accessoires.

Afin de satisfaire un maximum de clients, le constructeur chinois a pris la décision de faire évoluer la gamme de son SUV 100 % électrique en ajoutant deux nouvelles finitions. Jusqu'alors, seules les versions Standard et Premium se disputaient la gamme au tarif respectif de 39 300 et 42 400 euros (hors bonus écologique).

Ainsi, dès la mi-avril 2022, les clients européens auront donc la possibilité de se diriger vers la version d’entrée de gamme, Xcite, reconnaissable à ses jantes 17 pouces et à la climatisation bizone. Avant la déduction du bonus écologique, le modèle est affiché à partir de 39 990 euros. La version Prime propose quant à elle des jantes alliage bicolores de 19 pouces, un hayon activable au pied ou par télécommande, des capteurs de stationnement avant et une aide au stationnement automatique. Positionné à un niveau supérieur, le véhicule sera affiché à 44 990 euros (avant déduction du bonus écologique). Notons que l’option toit noir implique un supplément de 830 euros.

Hormis ces deux niveaux de finition, très peu de modifications ont été apportées au millésime 2022. Il convient toutefois de mentionner l'ajout d’une nouvelle teinte grise en complément des trois coloris déjà existants (Aubergine, Bleu acier et Blanc). De plus, le SUV Aiways U5 2022 sera équipé d'un câble de recharge universel ICCB pour un accès facile aux bornes de recharge en triphasé de 11 kW dans toute l'Europe. À charge complète, l'entrée de gamme Xcite promet une autonomie électrique de 410 kilomètres, soit 10 kilomètres de plus que la version supérieure Prime.