Aiways confie la planification de la recharge à PUMP

Fabriquer des véhicules électriques est une chose, mais encore faut-il accompagner les conducteurs en leur facilitant la prise en main de ces derniers. Aiways a donc choisi de faire confiance au fournisseur européen PUMP (créé par 800 Volt Technologies) pour améliorer l’agrément d’utilisation de l’U5. À compter du 22 juin prochain, les conducteurs du SUV électrique pourront planifier à l’avance leurs déplacements en sélectionnant des points de recharge situés sur leur itinéraire. Cette manipulation sera possible directement à bord de leur véhicule ou via leur smartphone. Nombre de bornes disponibles en temps réel, emplacement exact, fréquentation selon l'heure dans la journée ou encore vitesse de recharge seront autant d’informations utiles fournies en amont de l’arrivée à la station de recharge. « PUMP a été développée pour les véhicules électriques spécifiquement et veille à ce que les cartographies et les stations de recharge présentées en ligne aux automobilistes soient en permanence actualisées avec les données les plus récentes disponibles », promet le constructeur chinois.

Standard ou premium

Outre la version gratuite de l’application, une version PUMP Pro existe au moyen d’un abonnement mensuel ou annuel. Celle-ci se présente comme un système de navigation complet qui prend en compte l'état de charge de la batterie, calcule les trajets et recommande les bornes de recharge sur l'itinéraire. PUMP Pro permet également à son utilisateur d'ajouter des étapes, des trajets de retour, de préciser ses opérateurs favoris de recharge, ainsi que de prendre place dans une « file d'attente » virtuelle qui permet à chaque automobiliste de programmer ses arrêts pour recharger avec un délai d'attente minimal à son arrivée. En guise d’offre commerciale suite à l’accord noué entre Aiways et PUMP, chaque propriétaire de l’U5, qu’il soit nouveau ou existant, se verra offrir trois mois d'abonnement à PUMP Pro. Au terme de cette période d'essai, il pourra choisir de profiter des avantages de la dernière version en date de l'appli PUMP au prix de 4,99 euros par mois. PUMP prévoit d'enrichir prochainement son application avec davantage de langues, et une notation de la fiabilité des stations de recharge.