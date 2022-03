Aiways France retient ALD Automotive pour la gestion de ses contrats LLD avec les entreprises

Jeune marque automobile originaire de Chine, Aiways poursuit son développement sur le territoire français. Une stratégie qui passe par la signature de nombreux partenariat. Après s'être rapproché de Feu Vert et GoMecano pour les prestations d'entretien et d'Albax et Carrosserie Lecoq pour les travaux relatifs à la carrosserie et à la structure aluminium du véhicule, le constructeur annonce avoir noué un nouveau partenariat avec ALD Automotive en vue de faciliter la commercialisation de ses SUV 100 % électriques – l'U5 dans un premier temps, sa déclinaison coupé U6 prochainement – auprès des clients professionnels.

« Cette association avec le leader de LLD [location longue durée, ndlr] permet à nos clients d’accéder simplement au SUV le plus spacieux, à la plateforme technologiquement la plus avancée et ultralégère (1 820 kilos) du marché. Et de profiter de l’ "amour de la route " (Ai = Amour en japonais et en Chinois) partout en France », commente Serge Cometti, CEO d'Aiways France dans un communiqué. Du côté d'ALD Automotive, « nous sommes très heureux de pouvoir continuer, avec la marque Aiways – 100 % électrique – à développer l’offre de véhicules proposée à nos clients et tout particulièrement sur le segment SUV qui reste un segment très recherché par les utilisateurs », complète Gilles Bellemere, directeur général d'ALD Automotive France.