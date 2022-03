Aiways présente l’U6ion en Europe

Le constructeur automobile chinois a débuté hier la tournée européenne de son SUV Coupé, deuxième modèle 100 % électrique de la gamme, aux côtés de l’U5. Notons que l'U6ion est une représentation très proche du modèle de production final de l'U6, dont la production est prévue au sein de l'usine chinoise située à Shangrao.

Ce voyage itinérant permettra d'assurer la promotion du modèle auprès des médias et du grand public en attendant la version de série. Après une première étape le 2 mars à Anvers, en Belgique, les équipes d’Aiways ont organisé un périple à travers huit autres pays européens. Sont notamment ciblées des villes d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne, du Portugal, de France, du Danemark, ou encore de Suède. Malgré un manque de précision du point de vue du calendrier, la marque précise que les autres pays seront visités au cours « des semaines et mois à venir ».

« Cette tournée fait suite à un excellent début d'année pour Aiways, qui a obtenu de nouveaux financements et renforcé son équipe de direction en janvier, ce qui a apporté un nouveau souffle dans la gestion et a aidé à accélérer les plans de croissance de la société, explique un représentant de la marque. Le constructeur a lancé de nouveaux investissements pour stimuler son développement à l'échelle mondiale, en mettant l'accent sur l'ouverture à de nouveaux marchés, les produits et la mobilité durable, l'amélioration de l'expérience utilisateur et le développement de ses capacités numériques ». Aiways base ses plans de croissance sur la présentation d'un nouveau modèle par année, à l'instar de l’U5 en 2021. L'introduction du SUV coupé U6 en 2022 suit donc naturellement la logique.