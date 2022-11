Ajusa ouvre une nouvelle filiale en France

L'entreprise espagnole qui fabrique des composants de moteur a ouvert une nouvelle filiale en France, plus précisément dans la ville de Limoges. Son objectif est de se rapprocher du circuit de distribution des pièces détachées en France pour proposer à tous ses clients une offre commerciale plus compétitive, qui garantit des ratios d'approvisionnement plus élevés et la possibilité d'expédier du stock dans n'importe quel point du pays sous 24 heures.

centre logistique avec un stock de toute sa gamme de produits : jeux de joints moteur, joints de culasse, vis de culasse, jeux de joints turbo, tuyaux de graissage, poussoirs hydrauliques, arbres à cames, joints moteur, etc. Le siège d' Ajusa en France disposera d'unde toute sa gamme de produits : jeux de joints moteur, joints de culasse, vis de culasse, jeux de joints turbo, tuyaux de graissage, poussoirs hydrauliques, arbres à cames, joints moteur, etc.

50 ans avec des actions diverses, a lancé récemment la Ajusa, qui fête en 2022 ses, a lancé récemment la 22e édition de son catalogue dans sa version imprimée et numérique. À savoir, le catalogue général d'Ajusa est le plus complet du secteur automobile avec plus de 200 000 références de composants moteurs pour voitures et véhicules industriels.

Amélioration de la qualité de l'équipement d'origine. L'usine d'Ajusa, située dans la ville espagnole d'Albacete, répond aux normes de qualité et de traçabilité les plus élevées dans chaque processus de production et possède les certifications AENOR selon les réglementations ISO 9001 et IATF 16949.

L'équipe commerciale Ajusa répond à vos questions par téléphone au 05.87.14.71.17 ou par courriel à ajusafrance@ajusa.fr.

Contenu proposé par Ajusa