AkzoNobel dépasse ses prévisions au premier trimestre 2023

Parmi les faits marquants de ce premier trimestre 2023, il convient de souligner :

Un chiffre d’affaires en hausse de 5 % et de 8 % à taux de change constants.

Une hausse des prix de 7 %, plus que compensant l’augmentation des coûts des matières premières et du transport.

Une baisse des volumes de 3 %. L’Europe montre de la résilience, la Chine rebondit.

Le résultat d’exploitation s’élève à 182 millions d’euros (232 millions d’euros au premier trimestre 2022). Le résultat d’exploitation ajusté est de 218 millions d’euros (230 millions d’euros au premier trimestre 2022). Le ROS (taux de profitabilité) est de 8,2 % (9,1% au premier trimestre 2022).

L’intention d’acquérir l’activité Decorative Paints de Sherwin-Williams en Chine a été annoncée en avril 2023. La finalisation est prévue deuxième semestre 2023.

« Sur ce premier trimestre 2023, nos principaux marchés se sont montrés résilients malgré des conditions macroéconomiques défavorables. Nos ventes en volumes ont été supérieures aux prévisions avec une dynamique tarifaire saine, ce qui a permis d’accroître encore nos marges », commente le CEO d’AkzoNobel, Greg Poux-Guillaume. Et de poursuivre : « Nous avons pu réaliser une forte amélioration séquentielle de notre rentabilité grâce à une solide gestion des marges, à des ventes en volumes meilleures que prévu en Europe et à un rebond en Chine, dont nos deux activités peintures et revêtements ont pu bénéficier. Nous avons également annoncé notre intention d’acquérir une petite activité de peintures décoratives en Chine, mais complémentaire, qui va nous permettre de renforcer encore notre position de numéro deux sur le marché grand public, un marché important et rentable. »

En ce qui concerne les perspectives 2023, AkzoNobel prévoit que les incertitudes macroéconomiques se poursuivent et pèsent sur la croissance organique de ses volumes. L’entreprise se concentrera sur la gestion de ses marges, la réduction de ses coûts, la normalisation de son fonds de roulement et son désendettement. Les programmes de réduction de coûts devraient atténuer la pression continue de l’inflation sur les dépenses opérationnelles en 2023. AkzoNobel s’attend à ce que la baisse des coûts des matières premières impacte favorablement sa rentabilité.