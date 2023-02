Akzo Nobel porté par les hausses de tarifs en 2022

Akzo Nobel vient de présenter son bilan de l’année 2022. Le chiffre d’affaires de la firme a augmenté de 13 % et de 11 % à taux de change constants. Un résultat dû notamment à l’inflation et à des hausses de tarifs de 14 %, puisque les volumes ont baissé de 7 %. Le groupe a enregistré un volume d’affaires de 10, 84 milliards d’euros, pour un résultat d’exploitation de 708 millions d’euros. Ce dernier s’élevait à 1,11 milliard d’euros en 2021, soit une baisse de 37 %. L’entreprise explique ce recul par la baisse des volumes, par la hausse des matières premières et du transport, par l’inflation et par « 46 millions d’euros d’impact négatif provenant d’une hyperinflation cumulée ». La marge opérationnelle a également chuté, en passant de 11,7 % à 6,5 %, ce qui reste malgré tout un résultat fort honorable. L’Ebitda ajusté s’est élevé à 1,15 milliard d’euros, contre 1,43 milliard d’euros. « À l’avenir, avec la mise en place stricte de programmes de gestion de nos marges et de réduction de nos coûts, nous prévoyons d’atténuer la pression continue de l’inflation des coûts et visons à générer un Ebitda ajusté de 1,2 à 1,5 milliard d’euros pour 2023 », explique Greg Poux-Guillaume, CEO d’Akzo Nobel.

Partenaire de BYD

Pour Akzo Nobel, l’année a été marquée par un élargissement du partenariat passé avec BYD depuis 2017. Déjà fournisseur du constructeur chinois pour son pays d’origine, le fabricant de peinture est devenu aujourd’hui le partenaire mondial de BYD. L’accord concerne la fourniture de produits et services pour tous les réseaux du constructeur. Un partenaire d’avenir pour Akzo Nobel, puisque la marque figure parmi les premiers vendeurs de véhicules électriques dans le monde et qu’elle s’implante progressivement en Europe.