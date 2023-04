AkzoNobel accélère la préparation

Grâce à cette nouvelle génération d’apprêts des marques Sikkens et Lesonal d'AkzoNobel, les carrossiers peuvent désormais améliorer considérablement la productivité dans l’atelier tout en réduisant ses coûts énergétiques. Révélés sous les noms de Sikkens Autosurfacer Optima et Lesonal 2K Ultimate Filler, ces apprêts de garnissage à passe unique et à séchage rapide ont été développés pour aider à économiser du temps et de l'argent, sans compromettre la qualité.

« La flambée des coûts est l'une des plus grandes menaces pour les ateliers de carrosserie dans le climat économique actuel », explique Patrick Bourguignon, directeur de l'activité Automotive and Specialty Coatings d'AkzoNobel. « Les nouveaux apprêts ont été développées pour aider nos clients carrossiers à accélérer les performances de réparation tout en s'attaquant à certains des principaux défis auxquels ils sont confrontés ».

Séchant rapidement à température ambiante et encore plus vite aux infrarouges ou à l’étuvage à 60°C, ces nouveaux produits accélèrent les temps de cycle afin de libérer plus rapidement la cabine de peinture et permettre ainsi de réduire les coûts énergétiques jusqu'à 85%*. En combinaison avec la méthode d'application à passe unique, cela permet également d’obtenir des temps de traitement jusqu'à 80%* plus courts lors du séchage à l'infrarouge. Des performances qui permettent aux ateliers de carrosserie d'intégrer plus de travaux dans une journée de travail standard.

Rob Lagendijk, directeur de la gestion des produits pour l'activité Automotive and Specialty Coatings, poursuit : « En plus des économies de temps et d'énergie, moins de peinture est nécessaire pour chaque réparation - et il y a moins de déchets dus au fait de ne pas avoir à poncer autant de matière - donc cela fait pour des réparations beaucoup plus durables ».

A noter que les apprêts incluent une très bonne protection contre la corrosion, supprimant la nécessité d'un prétraitement fastidieux. Un plus pour la réduction supplémentaire du coût global de la réparation.

* Comparativement à un apprêt conventionnel nécessitant un prétraitement et un étuvage à 60°C.