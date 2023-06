AkzoNobel choisit Opéra Energie pour accompagner les carrossiers Acoat Selected

Le réseau international de carrosserie du groupe AkzoNobel annonce la signature d’une convention de partenariat avec Opéra Energie, leader et pionnier du courtage en énergie pour les professionnels pour l’accompagnement des adhérents d’Acoat Selected dans leurs achats d’énergie et la gestion de leurs contrats.

Dans le cadre de ce partenariat collaboratif, Opéra Energie s’engage à fournir aux quelques 200 adhérents du réseau de carrossiers, un service complet pour la gestion de leur budget Energie. Ce service ayant pour mission première de soulager les professionnels de la gestion très chronophage et fastidieuse des contrats d’énergie qui de plus nécessite une bonne connaissance du secteur.

Rappelons ici l’importance des factures de gaz et d’électricité qui représentent, dans le contexte inflationniste actuel, une lourde charge dans les budgets des structures de réparation. Optimiser sur ce poste est donc essentiel pour les carrossiers et réparateurs d’Acoat Selected. Grâce à l’accompagnement des experts d’Opéra Energie, ils accèdent à un appel d’offre clé en main permettant la mise en concurrence des fournisseurs d’énergie et offrent à leurs clients une maitrise des charges ainsi qu’un conseil performant.

« Le rôle du réseau Acoat Selected est de soutenir ses adhérents dans le développement de leurs activités et de les guider pour répondre à leurs préoccupations. Aujourd’hui, la maîtrise du coût de l’énergie et son impact sur les entreprises de carrosserie est un enjeu majeur. Grâce à ce partenariat avec Opéra Energie, nos adhérents vont bénéficier d’une expertise dédiée et de solutions sur mesure. » indique Marina Moro, en charge des partenariats fournisseurs chez Acoat Selected.

« Opéra Energie est heureux d’accompagner et de guider les carrossiers du réseau Acoat Selected dans ce contexte de crise énergétique. Ce partenariat leur permettra de maitriser leurs coûts en électricité et gaz et d’optimiser leurs factures. » ajoute Artiom Salnikov, responsable des partenariats commerciaux d'Opéra Energie.